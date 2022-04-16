Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2022 10:15

Квитанцию за невидимую картину продали почти за 1,2 млн долл.

Квитанция на произведение "невидимого искусства" французского художника Ива Кляйна превзошла ожидания. Её продали на аукционе почти за 1,2 миллиона долларов, сообщает агентство United Press International.

Аукционный дом Sotheby сообщил, что чек, являющийся частью воображаемой художественной серии Клейна "Зоны нематериальной изобразительной чувствительности", должен был принести до 551 000 долл. США, но получил максимальную ставку в 1 151 467,40 долл. Проданный объект представляет бумажную квитанцию о покупке, которую получил покупатель невидимой картины от художника.

Квитанция была датирована 7 декабря 1959 года, всего за несколько лет до смерти Кляйна в 1963 году.

Аукционный дом пояснил, что квитанции сегодня редки, потому что художник приглашал покупателей принять участие в ритуале, который включал сжигание квитанции и выбрасывание половины врученных денег в реку Сену, чтобы покупатель стал "окончательным владельцем" невидимого произведения искусства.

Квитанция, первоначально выданная торговцу антиквариатом Жаку Кугелю, была одной из 100 экспонатов, выставленных на аукцион Sotheby`s от имени арт-консультанта и бывшего владельца галереи Лоика Малле.

Sotheby считает, что концептуальная работа Кляйна предсказала возникновение криптовалюты и обмен несменяемыми токенами (NFT).

"Некоторые полагают изобретение квитанций предком NFT, который сам по себе позволяет обмениваться нематериальными произведениями", - говорится в каталоге аукциона. "Если мы добавим, что Кляйн вел реестр последовательных владельцев "зон", то здесь легко найти еще одну революционную концепцию - блокчейн."

В Sotheby утверждают, что покупателем был частный европейский коллекционер.

Ив Кляйн (1928-1962) — французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ИСКУССТВО, АУКЦИОН


Похожие новости


Картина Дэвида Хокни продана за рекордные для ныне живущего художника $90 млн Ведущие аукционные дома выручили $2,8 млрд за две недели майских аукционов живописи Онлайн-продажи предметов искусства выросли на 15% в 2016г Картина Пикассо и скульптура Джакометти установили новые рекорды стоимости на аукционе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az