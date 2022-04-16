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Спорт 16.04.2022 10:59

Китайский гонщик дрифтовал по льду 6,23 км, чтобы побить мировой рекорд

Гонщик в Китае вывел свой автомобиль на лед, покрывший озеро, и непрерывно дрифтовал 6,23 км, чтобы побить мировой рекорд Гиннесса, пишет агентство UPI.

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 58-летний Ван Дунцзян проехал 6,23 км по импровизированной трассе на озере Мэйлун в Мэйлункоу, провинция Цзилинь.

По словам Книги рекордов, машина проехала по кольцевой трассе 23 раза, и дрифт продолжался около 15 минут.

Ван, профессиональный гонщик, ранее занимал второе и третье места в своих выступлениях на соревнованиях по дрифтингу в Китае.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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