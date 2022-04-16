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СНГ 16.04.2022 11:17

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию из Турции перцев и четырех видов фруктов

Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов, произведённых в Турции, сообщили в ведомстве в субботу.

"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзору удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции. Основанием для снятия ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, по результатам которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. "По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено", - добавили в сообщении.

Снятие ограничений, как отметили в ведомстве, "послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках".

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Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ТУРЦИЯ, ФРУКТЫ, ИМПОРТ


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