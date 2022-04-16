Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию из Турции перцев и четырех видов фруктов

Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов, произведённых в Турции, сообщили в ведомстве в субботу.
"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Роспотребнадзору удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции. Основанием для снятия ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, по результатам которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. "По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено", - добавили в сообщении.
Снятие ограничений, как отметили в ведомстве, "послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках".
Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке
Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
Асадов и Давиташвили обсудили сотрудничество в различных областях
Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии
Глава "Роснано" попросил прокуратуру проверить работу компании при Чубайсе, усматривает ущерб в 28 млрд руб. - СМИ
ЕЭК расширила перечень товаров для беспошлинного ввоза за счет комплектующих, бумаги, бобовых
В России за сутки COVID-19 заболели более 11 тыс. человек
Китайский гонщик дрифтовал по льду 6,23 км, чтобы побить мировой рекорд
В Азербайджане в первом квартале 2022г средний размер пенсии вырос на 9,4%
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ