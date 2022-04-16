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Здравоохранение 16.04.2022 11:33

В России за сутки COVID-19 заболели более 11 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 95 случаев, госпитализированы за сутки 2 тыс. 923 человека, от COVID-19 скончался 240 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 16 апреля, в РФ выявлено 11 095 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 44 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 240 человек, накануне штаб сообщал о 261 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 11 тыс. 432 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 337.

"Выздоровели за сутки 19 006 человек, или на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 064 тыс. 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, 373 тыс. 267 умерших и 17 млн 359 тыс. 645 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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