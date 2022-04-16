Президент РФ подписал закон о ратификации протокола о миротворческих миссиях ОДКБ под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о возможности использования миротворческих сил ОДКБ в операциях под эгидой ООН.

Согласно документу, миротворцы ОДКБ могут быть использованы через координирующее государство - члена ОДКБ. Координирующее государство, следует из протокола, определяется Советом коллективной безопасности (СКВ) для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил (KMC) в операции ООН по поддержанию мира.

Условия участия KMC в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в KMC, предназначенные к применению в операциях ООН по поддержанию мира, регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами.

Каждое государство - член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКВ.