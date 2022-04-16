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СНГ 16.04.2022 13:00

Путин подписал закон об увеличении штрафа для «зацеперов» в 40 раз

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей закон вводит за высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

Закон направлен на борьбу с "зацепингом". Ранее депутаты-инициаторы закона заявляли, что штраф в 100 рублей настолько мал, что никого не останавливает и даже не покрывает судебных издержек. Более того, даже билет на электричку стоит дороже.

По данным МВД, в России ежегодно пресекается порядка тысячи правонарушений, связанных с проездом снаружи поезда. За пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1700 несовершеннолетних "зацеперов". А за 7 месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе четверо "зацеперов" погибли, еще семь получили травмы.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, ХУЛИГАНСТВО, ЗАКОН


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