Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.
«В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 15 апреля было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 492 гектара земли. На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий», - говорится в сообщении, в субботу опубликованном на сайте военного ведомства.
Там отметили, что с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджана очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям подразделений, дислоцированных в горной и труднодопроходимой местности.
По данным Минобороны Азербайджана, в целом обнаружено и уничтожено 6 тыс. 95 единиц противопехотных, 2 тыс. 172 единицы противотанковых и 9 тыс. 368 единиц неразорвавшихся боеприпасов.
В военном ведомстве заметили, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.
Р.Керимов
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