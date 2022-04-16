Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 15 апреля было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 492 гектара земли. На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий», - говорится в сообщении, в субботу опубликованном на сайте военного ведомства.

Там отметили, что с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджана очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям подразделений, дислоцированных в горной и труднодопроходимой местности.

По данным Минобороны Азербайджана, в целом обнаружено и уничтожено 6 тыс. 95 единиц противопехотных, 2 тыс. 172 единицы противотанковых и 9 тыс. 368 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В военном ведомстве заметили, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Р.Керимов