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СНГ 16.04.2022 13:36

Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ

Россия в качестве ответной меры закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда членов его кабинета, сообщил в субботу МИД РФ.

Как говорится в заявлении МИД, помимо Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис.

Кроме того, в списке фигурируют депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, замминистра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

МИД РФ заявляет, что "в ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой".

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что запрет на въезд в РФ для ключевых членов британского правительства является ответной реакцией "на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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