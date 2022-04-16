Президент РФ подписал закон о штрафах за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 тыс. рублей или ареста до 15 суток, а также штрафов до 100 тыс. рублей для юридических лиц за публичное отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме.
Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47: "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Нарушение запрета в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении, СМИ, либо при размещении информации в интернете, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.
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