Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке

Азербайджанские военные связисты в ходе занятий по профподготовке отработали задачи по организации единой системы связи в сложной обстановке, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В ходе занятий на практике были отработаны задачи по развертыванию на территории полевых узлов и элементов связи, организации единой системы связи в сложной обстановке», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

В Минобороны отметили, что «для организации управления из развернутых на территории узлов стационарной и мобильной связи связисты умело осуществили высококачественный голосовой и информационный обмен между штабами».

Там добавили, что занятия в частях и подразделениях связи азербайджанской армии проводились в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год.

Р.Керимов