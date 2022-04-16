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Оборона 16.04.2022 14:45

Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке

Азербайджанские военные связисты в ходе занятий по профподготовке отработали задачи по организации единой системы связи в сложной обстановке, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В ходе занятий на практике были отработаны задачи по развертыванию на территории полевых узлов и элементов связи, организации единой системы связи в сложной обстановке», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

В Минобороны отметили, что «для организации управления из развернутых на территории узлов стационарной и мобильной связи связисты умело осуществили высококачественный голосовой и информационный обмен между штабами».

Там добавили, что занятия в частях и подразделениях связи азербайджанской армии проводились в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, СВЯЗЬ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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