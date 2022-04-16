Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии дали положительную оценку работе в формате ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе саудовской стороны, "дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка".
Кроме того, "проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", информирует пресс-служба.
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сказано в сообщении пресс-службы.
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