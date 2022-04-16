Резиденты смогут зачислять на свои счета в иностранных банках рубли, конвертировать их в валюту - ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал разъяснение по мерам валютного контроля, по сути, разрешающее перечисление резидентами средств в рублях на своих счета в иностранных банках и последующую конвертацию этих средств в иностранную валюту, которую можно будет перевести другим лицам.

Разъяснение Банка России по вопросам применения отдельных положений указа президента РФ 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" опубликовано на сайте регулятора.

Один из пунктов этого указа запрещает с 1 марта 2022 года зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в иностранных банках или иных зарубежных финансовых организациях.

"Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках, либо последующего перевода по поручению резидентов полученной в результате такой конвертации иностранной валюты на банковские счета (вклады) иных лиц в иностранной валюте, открытые в иностранных банках", - пояснил ЦБ.

Позже регулятор заявил, что ограничений на зачисление резидентами средств в рублях на счета в зарубежных банках нет. "Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке", - говорится в обновленном списке вопросов и ответов на сайте регулятора.

Банк России также разъяснил, какие платежи в валюте резиденты могут совершать до выполнения обязательства по продаже валютной выручки. Из этой суммы резиденты могут вычесть платежи на транспортировку, страхование и экспедирование грузов; уплату таможенных пошлин и сборов; оплату услуг, связанных c приобретением за пределами РФ горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств; оплату услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.