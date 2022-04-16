Лукашенко заявил о новой странице в отношениях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в отношениях Минска и Москвы открыта новая страница. По его словам, снимаются все запреты на участие Беларуси в строительстве на закрытых территориях.

"Принят закон в России. Специально по Беларуси. Это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены ко всем закрытым объектам... Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие Беларуси на российских закрытых стройках. Космодром - это секретная закрытая стройка", - заявил Лукашенко в субботу после участия в республиканском субботнике. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко добавил, что лично для "белорусского президента никогда не было запрета". "Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, ракеты. Я знаю это все. Более того, недавно мы с Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания", - сказал он.