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Дальнее зарубежье 16.04.2022 16:28

У берегов Туниса затонуло судно с 750 т дизельного топлива на борту

Торговое судно под флагом Экваториальной Гвинеи с 750 тоннами дизельного топлива на борту, направлявшееся из Египта на Мальту, затонуло в субботу в заливе Габес у берегов Туниса, сообщила газета Le Figaro.

"Судно затонуло сегодня утром в территориальных водах Туниса. На данный момент нет утечки (топлива)", - заявил тунисский официальный представитель Мохамед Каррай, слова которого приводит издание.

Он добавил, что комиссия по предупреждению катастроф обсудит меры, которые необходимо предпринять.

Затонувшее судно запросило в пятницу вечером разрешения зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий, сообщили местные власти. Когда судно находилось примерно в 7 км от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода, достигнув уровня почти двух метров.

Тунисские власти эвакуировали весь экипаж из семи человек с гибнущего судна.

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Тэги: МИР, ТУНИС, СУДНО, ЗАТОПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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