В Азербайджане второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 349, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 15 случаев.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 705 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 506 человек (+ 39 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 138 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 776 тестов на коронавирус против 3 тыс. 613 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 766 тыс. 600 тестов на COVID-19.

Р.Керимов