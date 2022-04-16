Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2022 17:00

СМИ узнали о решении Италии с воскресенья закрыть порты для судов из России

Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб.

Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля 2022 года стали ходить под флагом других стран. Грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписывают выйти в море, как только они завершат текущие операции.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Власти Италии рассказали, при каких условиях могут поддержать эмбарго на газ РФ Путин дал премьеру Италии пояснения по расчетам за поставки газа Италия не против идеи пятого пакета санкций против РФ - министр Драги обсудил с Путиным Афганистан и подготовку к G20 - итальянские СМИ Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства со стороны РФ Газпром допускает «некоторые колебания» в поставках в Италию в 2021г, пока рынок не адаптируется к новому поставщику - Азербайджану

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az