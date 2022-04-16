В SOCAR назвали объем добычи газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз

За все время разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз с декабря 2006 года и по 1 апреля 2022 года было добыто 163,97 млрд кубометров газа и 36,94 млн тонн конденсата. Об этом в субботу написал в твиттере первый вице-президент, исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф.
Он отметил, что в первом квартале текущего года с месторождения добыто 6,44 млрд кубометров газа и 1,15 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.
Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Р.Керимов
Военные инженеры в ходе практических занятий в Нахчыване обеспечили преодоление техникой препятствий
Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке
Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
Спасенные после кораблекрушения у берегов Туниса граждане Азербайджана будут эвакуированы - МИД
В Азербайджане второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под стражу
Байден в мае проведет в Вашингтоне встречу с лидерами АСЕАН
Макрон задумался о назначении министра по снижению зависимости Франции от нефти и газа
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ