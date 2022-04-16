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ТЭК 16.04.2022 18:28

В SOCAR назвали объем добычи газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз

За все время разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз с декабря 2006 года и по 1 апреля 2022 года было добыто 163,97 млрд кубометров газа и 36,94 млн тонн конденсата. Об этом в субботу написал в твиттере первый вице-президент, исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф.

Он отметил, что в первом квартале текущего года с месторождения добыто 6,44 млрд кубометров газа и 1,15 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, ШАХ-ДЕНИЗ, ДАННЫЕ


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