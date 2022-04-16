Спасенные после кораблекрушения у берегов Туниса граждане Азербайджана будут эвакуированы - МИД

Двое граждан Азербайджана, которые входили в состав экипажа судна, в субботу потерпевшего крушение вблизи тунисского города Габес, будут эвакуированы, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
«В настоящее время принимаются соответствующие меры по эвакуации наших граждан», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что в субботу судно, которое плыло под флагом Экваториальной Гвинеи в направлении Мальты, по причине плохих погодных условий потерпело крушение вблизи тунисского города Габес. Согласно МИД, среди членов экипажа судна были двое граждан Азербайджана. Сообщается, что экипаж был спасен тунисским пограничным судном и доставлен в больницу. «В результате кораблекрушения никто из членов экипажа судна, в том числе граждане Азербайджана, не пострадал», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее газета Le Figaro писала, что торговое судно под флагом Экваториальной Гвинеи с 750 тоннами дизельного топлива на борту, направлявшееся из Египта на Мальту, затонуло в субботу в заливе Габес у берегов Туниса.
«Судно затонуло сегодня утром в территориальных водах Туниса. На данный момент нет утечки (топлива)», - заявил тунисский официальный представитель Мохамед Каррай, слова которого приводит издание. Он добавил, что комиссия по предупреждению катастроф обсудит меры, которые необходимо предпринять.
Затонувшее судно запросило в пятницу вечером разрешения зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий, сообщили местные власти. Когда судно находилось примерно в 7 км от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода, достигнув уровня почти двух метров. Тунисские власти эвакуировали весь экипаж из семи человек с гибнущего судна.
Р.Керимов
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