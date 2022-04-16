Байден в мае проведет в Вашингтоне встречу с лидерами АСЕАН

Президент США Джозеф Байден проведет 12-13 апреля переговоры с лидерами стран АСЕАН, сообщает в субботу Белый дом. "Президент Байден примет в рамках специального саммита лидеров АСЕАН в Вашингтоне 12 и 13 мая", - говорится в пресс-релизе американской администрации. По замыслу Вашингтона, этот саммит "продемонстрирует приверженность США работать с АСЕАН, признавая ведущую роль этой организации для поиска решений региональных проблем".

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