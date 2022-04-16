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СНГ 16.04.2022 21:30

Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под стражу

Лычаковский районный суд Львова принял в субботу решение об изменении меры пресечения для народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемого украинскими властями в государственной измене.

"Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова (...) избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба суда в своем аккаунте в соцсетях.

О задержании Медведчука Службой безопасности Украины стало известно во вторник, 12 апреля.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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