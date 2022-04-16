Главком ВМФ России заявил, что моряки с крейсера «Москва» находятся в Севастополе

Личный состав крейсера "Москва" находится в Севастополе, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.
В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва". Было официально заявлено, что пожар произошел из-за детонации боезапаса, корабль получил серьезные повреждения. Минобороны РФ сообщало, что экипаж крейсера был эвакуирован. Позднее Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул при буксировке.
"Личный состав крейсера "Москва" находится в основном пункте базирования - городе-герое Севастополь", - сказал Евменов на встрече с экипажем крейсера. Кадры встречи показал в субботу телеканал Минобороны РФ "Звезда".
"Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на Военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", - сказал Евменов.
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