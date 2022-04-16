Во Франции прошли акции протеста против Ле Пен и Макрона

Несколько тысяч человек провели в субботу в Париже акцию протеста против лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, сообщает газета "Фигаро".
Серьезных беспорядков удалось избежать.
Аналогичные акции состоялись в субботу и в других французских городах.
В Лионе же прошел марш тех, кто не хочет голосовать во втором туре президентских выборов ни за Ле Пен, ни за действующего президента Эмманюэля Макрона.
Второй тур выборов состоится 24 апреля.
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