Почти 7 тыс. баров закрылись в Италии во время пандемии COVID-19

Около 7 тыс. баров закрылись в Италии за время пандемии COVID-19, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на статистические данные, полученные властями.

Так, за время пандемии в стране прекратили работу 6 875 баров. Это около 4% от общего количества подобных заведений в Италии.

Сильнее всего пандемия ударила по барам в столичной области Лацио. Заметно пострадали области Ломбардия, Тоскана, Венето.

Зато южнее, в областях Кампания и Сицилия, количество баров во время пандемии, наоборот, выросло, на 1% и 2% соответственно.

В Италии для борьбы против коронавирусной инфекции вводили жесткие ограничения. Они касались, в частности, работы баров и ресторанов.