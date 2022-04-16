Почти 7 тыс. баров закрылись в Италии во время пандемии COVID-19

Около 7 тыс. баров закрылись в Италии за время пандемии COVID-19, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на статистические данные, полученные властями.
Так, за время пандемии в стране прекратили работу 6 875 баров. Это около 4% от общего количества подобных заведений в Италии.
Сильнее всего пандемия ударила по барам в столичной области Лацио. Заметно пострадали области Ломбардия, Тоскана, Венето.
Зато южнее, в областях Кампания и Сицилия, количество баров во время пандемии, наоборот, выросло, на 1% и 2% соответственно.
В Италии для борьбы против коронавирусной инфекции вводили жесткие ограничения. Они касались, в частности, работы баров и ресторанов.
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