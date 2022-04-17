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Половина немцев недовольны работой Шольца на посту канцлера ФРГ

Работой Олафа Шольца на должности канцлера ФРГ недовольны 49% жителей Германии, федеральным правительством недовольны 55% немцев, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на еженедельный опрос института исследования общественного мнения INSA.

По данным социологов, удовлетворены работой Шольца на посту канцлера 38% граждан ФРГ. Работу правительства оценивают как удовлетворительную 35% респондентов.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не изменился по сравнению с прошлой неделей и составляет 25%, у блока ХДС/ХСС - 26%.

Опрос проводился с 11 по 14 апреля среди 1002 граждан Германии, погрешность не превышает 2,8%.

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Тэги: МИР, ГЕРМАНИЯ, ОПРОС, ОЛАФ ШОЛЬЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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