Половина немцев недовольны работой Шольца на посту канцлера ФРГ

Работой Олафа Шольца на должности канцлера ФРГ недовольны 49% жителей Германии, федеральным правительством недовольны 55% немцев, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на еженедельный опрос института исследования общественного мнения INSA. По данным социологов, удовлетворены работой Шольца на посту канцлера 38% граждан ФРГ. Работу правительства оценивают как удовлетворительную 35% респондентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не изменился по сравнению с прошлой неделей и составляет 25%, у блока ХДС/ХСС - 26%. Опрос проводился с 11 по 14 апреля среди 1002 граждан Германии, погрешность не превышает 2,8%.

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