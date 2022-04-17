В Евлахском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,3

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье утром в Евлахском районе Азербайджана. Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 05:25 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров. Местные жители почувствовали подземные толчки интенсивностью до трех баллов. Р.Керимов

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