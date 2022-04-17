Северная Корея запустила два снаряда в направлении Японского моря, заявляют в Сеуле

Северокорейские военные провели пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По его данным, ракеты преодолели 110 км на максимальной высоте в 25 км. Наивысшая скорость полёта составила четыре Маха.

"Ренхап" отмечает, что, по мнению наблюдателей, речь может идти о модернизированном варианте тактических баллистических ракет KN-23, или же о ракетах для артиллерийской системы нового типа.

Северокорейские СМИ не публикуют данные о характеристиках испытанных в ночь на воскресенье ракет.