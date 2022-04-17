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Дальнее зарубежье 17.04.2022 09:40

Северная Корея запустила два снаряда в направлении Японского моря, заявляют в Сеуле

Северокорейские военные провели пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По его данным, ракеты преодолели 110 км на максимальной высоте в 25 км. Наивысшая скорость полёта составила четыре Маха.

"Ренхап" отмечает, что, по мнению наблюдателей, речь может идти о модернизированном варианте тактических баллистических ракет KN-23, или же о ракетах для артиллерийской системы нового типа.

Северокорейские СМИ не публикуют данные о характеристиках испытанных в ночь на воскресенье ракет.

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Тэги: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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