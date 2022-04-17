Спортсмен скончался во время лыжного марафона

На Камчатке (РФ) выясняют причины смерти спортсмена, который скончался во время Авачинского марафона, сообщает пресс-служба правительства края в воскресенье.
Мужчине был 61 год. Он прилетел на Камчатку из Татарстана с медицинским допуском к участию в соревнованиях.
"Как рассказали организаторы, справку ему выдал врач одной из городских поликлиник Набережных Челнов. Перед стартом на Камчатке утром 17 апреля организаторы проверили у мужчины документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался", - сказано в сообщении.
Спортсмен прошел примерно 40 км трассы Авачинского марафона, когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи к тому времени уже не могли помочь мужчине и констатировали смерть. Причины гибели мужчины установят эксперты.
В Авачинском марафоне на дистанцию в 60 км на трассу вышли 330 спортсменов, на дистанцию в 30 км - 160. В соревнованиях участвуют профессионалы и любители лыжного спорта и биатлона.
Военные инженеры в ходе практических занятий в Нахчыване обеспечили преодоление техникой препятствий
Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке
Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
В рамках Иордано-азербайджанского экономического и инвестиционного форума будет подписан документ о сотрудничестве
В SOCAR назвали объем добычи газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз
Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии
Роналду получил 1 млн евро бонусов за хет-трик в ворота «Норвича»
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 10 тыс. человек
Муж зарезал жену и покончил жизнь самоубийством в Загатальском районе Азербайджана
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ