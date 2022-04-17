Спортсмен скончался во время лыжного марафона

На Камчатке (РФ) выясняют причины смерти спортсмена, который скончался во время Авачинского марафона, сообщает пресс-служба правительства края в воскресенье.

Мужчине был 61 год. Он прилетел на Камчатку из Татарстана с медицинским допуском к участию в соревнованиях.

"Как рассказали организаторы, справку ему выдал врач одной из городских поликлиник Набережных Челнов. Перед стартом на Камчатке утром 17 апреля организаторы проверили у мужчины документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался", - сказано в сообщении.

Спортсмен прошел примерно 40 км трассы Авачинского марафона, когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи к тому времени уже не могли помочь мужчине и констатировали смерть. Причины гибели мужчины установят эксперты.

В Авачинском марафоне на дистанцию в 60 км на трассу вышли 330 спортсменов, на дистанцию в 30 км - 160. В соревнованиях участвуют профессионалы и любители лыжного спорта и биатлона.