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Происшествия 17.04.2022 10:50

Муж зарезал жену и покончил жизнь самоубийством в Загатальском районе Азербайджана

В Загатальском районе на северо-западе Азербайджана муж зарезал жену и покончил жизнь самоубийством, показало предварительное расследование. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале сообщила генеральная прокуратура Азербайджана.

В сообщении приводится информация Загатальской районной прокуратуры, в которой говорится, что 17 апреля в районную прокуратуру поступила информация о гибели Гильмана Гасанова и Хавер Гасановой, 1985 г.р., в их доме в селе Чардахлар Загатальского района.

Предварительное расследование показало, что в ходе ссоры, возникшей на почве личных отношений, Гасанов «нанес супруге раны колюще-режущим предметом, а после покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись этим же предметом», отмечается в сообщении.

Загатальская районная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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