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СНГ 17.04.2022 11:15

Правительство РФ увеличило экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений

Российское правительство смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений, действующие экспортные квоты для российских производителей временно увеличены почти на 700 тыс. тонн, данное решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно, сообщили в кабинете министров.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Так, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. т и теперь составляет около 5,7 млн т. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. т и составляет около 5,6 млн т", - говорится в постановлении.

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Тэги: РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, КВОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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