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Дальнее зарубежье 17.04.2022 12:20

В Китае отложили окончание строительства третьего авианосца из-за локдауна в Шанхае

Локдаун в Шанхае, введенный из-за вспышки коронавируса COVID-19, вынудил власти КНР отложить окончание строительства третьего авианосца, планировавшееся в конце апреля, сообщило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"С планами возникли задержки, поскольку из-за мощной эпидемии в Шанхае доставка некоторых ключевых компонентов (для авианосца - ИФ) задерживается", - заявил один из источников.

Ожидалось, что Народно-освободительная армия Китая получит авианосец к 73-й годовщине создания ВМС КНР - 23 апреля.

Между тем, стало известно, что на верфи в Шанхае теперь не хватает рабочих, поскольку власти обязали все шанхайские государственные предприятия отправлять сотрудников на борьбу с COVID-19. Так, в "Китайской государственной судостроительной корпорации" ранее заявили, что за неделю выстроили три временных больницы на 4,4 тыс. койко-мест.

Источники также сообщили, что из-за пандемии замедлилась реализация планов по строительству двух транспортных судов для китайских военных.

SCMP напоминает, что Китай располагает двумя авианосцами - "Ляонин" и "Шаньдун". Четвертый авианосец, строительство которого началось в 2021 году, вероятно, будет атомным. Всего Китай планирует создать к 2030 году четыре авианосных ударных группы.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. При этом в городе возникла проблема с доставкой продовольствия потребителям, поскольку в 25-миллионном городе насчитывалось всего 11 тыс. курьеров.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 168 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, АВИАНОСЕЦ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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