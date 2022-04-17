ЕС направит еще 50 млн евро на гуманитарные цели для Украины и Молдовы

Еврокомиссия (ЕК) объявила в воскресенье о выделении еще 50 млн евро: в частности, 45 млн евро будет направлено на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн евро - в Молдове.
"Поскольку миллионы людей находятся в движении или оказались в зоне активных боевых действий, потребности на Украине уже огромны. (...) С этими дополнительными 50 млн евро ЕС продолжает быстро предоставлять гуманитарное финансирование своим партнерам для дальнейшего расширения помощи", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Он считает, это "поможет людям в труднодоступных районах, отрезанным от доступа к здравоохранению, воде и электричеству, а также тем, кто вынужден бежать и бросить все".
Общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС составил уже 143 млн евро. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд евро, обещанного ЕК в ходе глобальной донорской акции "Stand Up For Ukraine".
Это новое финансирование, объясняют в Брюсселе, позволит предоставить нуждающимся неотложную медицинскую помощь, доступ к безопасной питьевой воде и гигиене, жилье и защиту, денежную помощь.
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