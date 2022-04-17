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Бизнес и законодательство 17.04.2022 13:25

В рамках Иордано-азербайджанского экономического и инвестиционного форума будет подписан документ о сотрудничестве

В воскресенье стартует Иордано-азербайджанский экономический и инвестиционный форум, в рамках которого стороны подпишут документ о сотрудничестве, пишет иорданское агентство Petra.

«Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании для построения стратегического партнерства, обсудят запуск совместных предприятий и сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса», - отмечает издание.

В заявлении Ассоциации иорданских бизнесменов (JBA) говорится, что встреча направлена на укрепление экономических и инвестиционных отношений между двумя странами и налаживание связей между деловыми кругами Иордании и Азербайджана в различных сферах, в том числе в образовании, медицине, туризме, сельском хозяйстве и т.д.

Отмечается, что в рамках форума представителей частного сектора Азербайджана познакомят с инвестиционным потенциалом Иордании.

Р.Керимов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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