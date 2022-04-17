В РФ за сутки COVID-19 заболели более 10 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 тыс. 263 случая, госпитализированы за сутки 1 тыс. 454 человека, от COVID-19 скончались 233 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 17 апреля в РФ выявлено 10 263 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 10 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 233 человека, накануне штаб сообщал о 240 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 11 тыс. 095 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 832.

"Выздоровели за сутки 16 496 человек, или на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 074 тыс. 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 373 тыс. 500 умерших и 17 млн 376 тыс. 141 выписанных.