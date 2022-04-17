Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2022 14:01

Болгария закрыла судам из России доступ в свои порты

Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для судов из России, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - приводит AP выдержки из заявления морской администрации Болгарии.

AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии. При этом грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, СУДНО, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Высылка российских дипломатов из Болгарии и стран Балтии не останется без ответа - МИД РФ Болгария высылает 10 российских дипломатов Сербские строители, завершив свой участок "Турецкого потока", помогут Болгарии Миллер отмечает активизацию стройки продолжения "Турецкого потока" в Болгарии Россия готова участвовать в тендере на строительство АЭС в Болгарии - Медведев Медведев: нужны твердые гарантии ЕС, чтобы газ "Турецкого потока" прошел через Болгарию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az