Болгария закрыла судам из России доступ в свои порты

Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для судов из России, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).
"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - приводит AP выдержки из заявления морской администрации Болгарии.
AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.
Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии. При этом грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписали выйти в море, как только они завершат текущие операции.
ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.
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