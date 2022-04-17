Роналду получил 1 млн евро бонусов за хет-трик в ворота «Норвича»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил от футбольного клуба свыше 1 млн евро в качестве бонусов после того, как забил три мяча в ворота "Норвича" в матче чемпионата Англии. Об этом сообщает The Sun.
Благодаря хет-трику футболист преодолел отметку в 20 голов за сезон, за что ему полагается 900 тыс. евро. Еще 121 тыс. евро Роналду получает непосредственно за сам хет-трик, который стал 60-м в его карьере.
В матче 33-го тура чемпионата Англии против "Норвича" в субботу МЮ победил со счетом 3:2.
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