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Регион 17.04.2022 14:40

Иран перенес в более безопасное место производство центрифуг по обогащению урана

Иран перевел в более надежное место производство центрифуг по обогащению урана спустя примерно год после акта саботажа на объекте в Карадже, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"С учетом важности машин (по производству - ИФ) центрифуг мы отправили их в более безопасное место, они теперь работают", - приводит его слова агентство "Тасним".

"После террористической операции против комплекса в Карадже нам пришлось усилить меры безопасности. Мы убрали значительную часть машин, а оставшиеся перевели в Натанз и Исфахан", - отметил он.

Он также заявил, что МАГАТЭ не получит доступ к данным с камер видеонаблюдения, установленных на новом предприятии в Натанзе, пока Иран и другие страны в рамках венских переговоров не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

В прошлом июне на объекте в Карадже произошел взрыв. Позднее Тегеран обвинил Израиль в причастности к этому инциденту.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в итоге Тегеран постепенно стал отказываться от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ЗАЩИТА


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