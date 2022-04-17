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СНГ 17.04.2022 15:00

Один человек погиб при падении вертолета сельхозавиации в России

Вертолет Ми-2, проводивший обработку сельхозугодий, упал в Краснодарском крае, есть погибший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 12:30 поступило сообщение о том, что в поле, при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельхозугодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 17 человек и восемь единицы техники.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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