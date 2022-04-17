Один человек погиб при падении вертолета сельхозавиации в России

Вертолет Ми-2, проводивший обработку сельхозугодий, упал в Краснодарском крае, есть погибший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 12:30 поступило сообщение о том, что в поле, при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку сельхозугодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 17 человек и восемь единицы техники.