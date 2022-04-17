В Пакистане заявили о росте количества атак с территории Афганистана

Пакистанским службам безопасности приходится иметь дело с ростом количества нападений с территории Афганистана, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Пакистана.

"За последние несколько дней количество инцидентов на границе Пакистана и Афганистана значительно возросло, пакистанские службы сталкиваются с атаками, осуществляемыми через границу", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что в минувший четверг в пограничном с Афганистаном пакистанском районе Северный Вазиристан погибли семь солдат Пакистана. В МИД также подчеркнули, что неоднократно призывали афганские власти положить конец этим атакам, но безрезультатно.

СМИ в свою очередь отмечают, что движение "Талибан" ранее заявило об авиаударе, который нанесли пакистанские военные в минувшую пятницу по афганской провинции Хост, с которой граничит Северный Вазиристан. Талибы отмечали, что авиаудар привел к гибели не менее 36 человек, включая гражданских лиц. Однако посольство Пакистана в Кабуле опровергло сообщения об ударе.

Накануне талибы вызвали посла Пакистана в Кабуле, чтобы заявить ему протест в связи с авиаударами.

Движение "Талибан" в июле-августе прошлого года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа его представители вошли в Кабул, столицу страны, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его кабинета. До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира.