В Пакистане заявили о росте количества атак с территории Афганистана

Пакистанским службам безопасности приходится иметь дело с ростом количества нападений с территории Афганистана, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Пакистана.
"За последние несколько дней количество инцидентов на границе Пакистана и Афганистана значительно возросло, пакистанские службы сталкиваются с атаками, осуществляемыми через границу", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве напомнили, что в минувший четверг в пограничном с Афганистаном пакистанском районе Северный Вазиристан погибли семь солдат Пакистана. В МИД также подчеркнули, что неоднократно призывали афганские власти положить конец этим атакам, но безрезультатно.
СМИ в свою очередь отмечают, что движение "Талибан" ранее заявило об авиаударе, который нанесли пакистанские военные в минувшую пятницу по афганской провинции Хост, с которой граничит Северный Вазиристан. Талибы отмечали, что авиаудар привел к гибели не менее 36 человек, включая гражданских лиц. Однако посольство Пакистана в Кабуле опровергло сообщения об ударе.
Накануне талибы вызвали посла Пакистана в Кабуле, чтобы заявить ему протест в связи с авиаударами.
Движение "Талибан" в июле-августе прошлого года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа его представители вошли в Кабул, столицу страны, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его кабинета. До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира.
Военные инженеры в ходе практических занятий в Нахчыване обеспечили преодоление техникой препятствий
Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке
Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
В рамках Иордано-азербайджанского экономического и инвестиционного форума будет подписан документ о сотрудничестве
В SOCAR назвали объем добычи газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз
Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии
Роналду получил 1 млн евро бонусов за хет-трик в ворота «Норвича»
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 10 тыс. человек
Муж зарезал жену и покончил жизнь самоубийством в Загатальском районе Азербайджана
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ