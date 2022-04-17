Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2022 15:40

Треть избирателей «Непокорённой Франции» решила проголосовать за Макрона

Французы, голосовавшие во время первого тура президентских выборов 10 апреля за лидера левой "Непокорённой Франции" Жан-Люка Меланшона, либо проигнорируют второй тур 24 апреля, либо проголосуют за действующего президента Эмманюэля Макрона.

Об этом свидетельствуют результаты проведенной Меланшоном трехдневной консультации онлайн, опубликованные на его сайте в воскресенье. Около трети сторонников кандидата "Непокорённой Франции", занявшего третье место в первом туре с 21,95% голосов, намерены во втором туре голосовать за Макрона.

Согласно консультации, в которой приняли участие более 200 тыс. человек, 37,65% избирателей Меланшона проголосуют пустыми или испорченными бюллетенями, 28,96% не будут участвовать в голосовании, и 33,40% предполагают отдать свои голоса за Макрона. Вопрос о голосовании за конкурентку действующего президента Марин Ле Пен не ставился, так как Меланшон, выступая после подсчета голосов в первом туре, призвал своих сторонников не голосовать за кандидата националистического "Национального объединения".

При этом публикация итога консультации сопровождается уведомлением, что "результат этой консультации не является указанием кому бы то ни было". "Каждый сделает вывод и проголосует осознанно, как считает нужным", - говорится на сайте французского левого лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ


Похожие новости


Макрон задумался о назначении министра по снижению зависимости Франции от нефти и газа Макрон начал готовиться ко второму туру выборов с визита в «вотчину» конкурентов Во Франции пройдет первый тур президентских выборов Макрон поддержал новые санкции против России Макрон намерен вместе с ЕС бороться против «возращения империй» Макрон может победить во втором туре президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az