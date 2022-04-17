Треть избирателей «Непокорённой Франции» решила проголосовать за Макрона

Французы, голосовавшие во время первого тура президентских выборов 10 апреля за лидера левой "Непокорённой Франции" Жан-Люка Меланшона, либо проигнорируют второй тур 24 апреля, либо проголосуют за действующего президента Эмманюэля Макрона.

Об этом свидетельствуют результаты проведенной Меланшоном трехдневной консультации онлайн, опубликованные на его сайте в воскресенье. Около трети сторонников кандидата "Непокорённой Франции", занявшего третье место в первом туре с 21,95% голосов, намерены во втором туре голосовать за Макрона.

Согласно консультации, в которой приняли участие более 200 тыс. человек, 37,65% избирателей Меланшона проголосуют пустыми или испорченными бюллетенями, 28,96% не будут участвовать в голосовании, и 33,40% предполагают отдать свои голоса за Макрона. Вопрос о голосовании за конкурентку действующего президента Марин Ле Пен не ставился, так как Меланшон, выступая после подсчета голосов в первом туре, призвал своих сторонников не голосовать за кандидата националистического "Национального объединения".

При этом публикация итога консультации сопровождается уведомлением, что "результат этой консультации не является указанием кому бы то ни было". "Каждый сделает вывод и проголосует осознанно, как считает нужным", - говорится на сайте французского левого лидера.