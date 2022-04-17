Путин на следующей неделе проведет переговоры с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, на предстоящей неделе на повестке положение в металлургии.
В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) был объявлен график президента на неделю. В частности, ожидаются переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также заседание наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
На неделе, отмечается в программе, президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, на этот раз на повестке будет положение в металлургии.
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