Глава Еврокомиссии заявила, что дефолт в России - «лишь вопрос времени»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила изданию "Бильд", что Россия не сможет избежать государственного дефолта.

"По последним прогнозам, ВВП России сократится на 11%. Государственный дефолт в России - лишь вопрос времени", - сказала она.

Глава ЕК считает, что санкции против РФ с каждой неделей все сильнее действуют на экономику РФ.

Отвечая на вопрос о деталях готовящегося шестого пакета санкций, она упомянула российский банковский сектор, включая Сбербанк. Также она заявила о необходимости предпринять меры против экспорта Россией нефти. Однако, по ее словам, нельзя допустить, чтобы РФ продавала нефть, которая сейчас идет в ЕС, на других рынках по более высоким ценам, поэтому ЕС "разрабатывают умные механизмы" преодоления такой ситуации.