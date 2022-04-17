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Дальнее зарубежье 17.04.2022 16:21

Глава Еврокомиссии заявила, что дефолт в России - «лишь вопрос времени»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила изданию "Бильд", что Россия не сможет избежать государственного дефолта.

"По последним прогнозам, ВВП России сократится на 11%. Государственный дефолт в России - лишь вопрос времени", - сказала она.

Глава ЕК считает, что санкции против РФ с каждой неделей все сильнее действуют на экономику РФ.

Отвечая на вопрос о деталях готовящегося шестого пакета санкций, она упомянула российский банковский сектор, включая Сбербанк. Также она заявила о необходимости предпринять меры против экспорта Россией нефти. Однако, по ее словам, нельзя допустить, чтобы РФ продавала нефть, которая сейчас идет в ЕС, на других рынках по более высоким ценам, поэтому ЕС "разрабатывают умные механизмы" преодоления такой ситуации.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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