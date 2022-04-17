Казахстан вводит ограничение на экспорт пшеницы и муки

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба ведомства.
Документ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции, уточнили в ведомстве.
"После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин - 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн", - говорится в сообщении Минсельхоза.
По данным пресс-службы, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие "Продкорпорации" 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене.
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