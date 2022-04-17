В Азербайджане за сутки зарегистрирован один летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 362, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 14 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек (накануне летальных исходов зарегистрировано не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 516 человек (+ 10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 140 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 297 тестов на коронавирус против 3 тыс. 776 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 769 тыс. 897 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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