В Азербайджане за сутки зарегистрирован один летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 362, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 14 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек (накануне летальных исходов зарегистрировано не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 516 человек (+ 10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 140 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 297 тестов на коронавирус против 3 тыс. 776 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 769 тыс. 897 тестов на COVID-19.

Р.Керимов