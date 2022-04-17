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Дальнее зарубежье 17.04.2022 19:19

Девять человек арестованы после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме вновь столкновения между израильской полицией и палестинцами, передает агентство Associated Press (AP).

Ранее беспорядки там произошли в пятницу: тогда пострадали 150 человек, более 300 человек задержали.

По данным AP, утром в воскресенье полиция, сопровождавшая группу посетителей-евреев, вошла на территорию мечети Аль-Акса. Однако палестинцы начали забрасывать стражей правопорядка камнями и петардами. В результате столкновений пострадали 17 палестинцев, полиция арестовала девять человек и очистила территорию перед мечетью от протестующих. К полудню полицейские покинули Храмовую гору.

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Тэги: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЕРУСАЛИМ, ИНЦИДЕНТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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