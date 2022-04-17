Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье оповестило об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали.
«Процесс утилизации боеприпасов пройдет с 18 по 23 апреля 2022 года на полигоне Сейфали», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что утилизация выслуживших установленные сроки хранения и непригодных боеприпасов ведется подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности.
Р.Керимов
Азербайджан и Иордания договорились углублять контакты между частными компаниями
Казахстан вводит ограничение на экспорт пшеницы и муки
В рамках Иордано-азербайджанского экономического и инвестиционного форума будет подписан документ о сотрудничестве
В Азербайджане за сутки зарегистрирован один летальный исход из-за COVID-19
Роналду получил 1 млн евро бонусов за хет-трик в ворота «Норвича»
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Нехаммер допустил, что через несколько лет Австрия сможет обойтись без газа из Росии
Девять человек арестованы после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме
Ливийская NOC объявила форс-мажор после остановки нефтедобычи на месторождении
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ