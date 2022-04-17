Нехаммер допустил, что через несколько лет Австрия сможет обойтись без газа из Росии

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил телеканалу NBC, что, вероятно, Австрия сможет обходиться без поставок газа из России только через несколько лет.
"Это не будет возможным сегодня, завтра, но, может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа", - предположил он.
"Это займет время, потому что степень нашей зависимости от российского газа - 80%. Похожая ситуация - у Германии", - сказал Нехаммер.
Он отметил, что в данный момент Австрия пробует разные варианты с целью справиться с этой зависимостью от России.
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