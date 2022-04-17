Азербайджан и Иордания договорились углублять контакты между частными компаниями

Главы Промышленной палаты Иордании (JCI) и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Фатхи Джагбир и Орхан Мамедов в воскресенье подписали в Аммане меморандум о взаимопонимании для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества между компаниями двух стран, сообщает иорданское агентство Petra.
Издание отмечает, что документ направлен на углубление контактов между частными компаниями двух стран путем проведения совместных экономических миссий, торговых ярмарок и других мероприятий для расширения сотрудничества малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджана и Иордании.
В воскресенье в Аммане состоялся Иордано-азербайджанский экономический и инвестиционный форум. Встреча была направлена на укрепление экономических и инвестиционных отношений между двумя странами и налаживание связей между деловыми кругами Иордании и Азербайджана в различных сферах, в том числе в образовании, медицине, туризме, сельском хозяйстве и т.д., говорится в заявлении Ассоциации иорданских бизнесменов (JBA), выдержки из которого приводит агентство.
Р.Керимов
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