Азербайджан и Иордания договорились углублять контакты между частными компаниями

Главы Промышленной палаты Иордании (JCI) и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Фатхи Джагбир и Орхан Мамедов в воскресенье подписали в Аммане меморандум о взаимопонимании для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества между компаниями двух стран, сообщает иорданское агентство Petra.

Издание отмечает, что документ направлен на углубление контактов между частными компаниями двух стран путем проведения совместных экономических миссий, торговых ярмарок и других мероприятий для расширения сотрудничества малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджана и Иордании.

В воскресенье в Аммане состоялся Иордано-азербайджанский экономический и инвестиционный форум. Встреча была направлена на укрепление экономических и инвестиционных отношений между двумя странами и налаживание связей между деловыми кругами Иордании и Азербайджана в различных сферах, в том числе в образовании, медицине, туризме, сельском хозяйстве и т.д., говорится в заявлении Ассоциации иорданских бизнесменов (JBA), выдержки из которого приводит агентство.

Р.Керимов