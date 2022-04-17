Вице-президент ИКОМОС посетила освобожденный Агдам

Вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО (ИКОМОС) Зейнеп Гюль Юнал в воскресенье посетила Агдам. Об этом в фейсбуке сообщила государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

В освобожденном 20 ноября 2020 года городе вице-президент ИКОМОС побывала вместе с делегацией, возглавлял которую начальник госслужбы Азад Джафарли.

В ходе визита в Агдаме были осмотрены комплекс Имарат, Аллея шехидов, драмтеатр, Джума-мечеть, Музей хлеба, крепость «Шахбулаг», в селе Гияслы - мечеть, говорится в сообщении.

Р.Керимов