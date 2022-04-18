Новая администрация Южной Кореи будет настаивать на сбалансированном подходе к КНДР

Приходящая администрация Южной Кореи будет настаивать на "сбалансированном" подходе к Северной Корее, поскольку мирная инициатива уходящего правительства Мун Чжэ Ина показала свой предел, заявил в понедельник кандидат на пост главы южнокорейского министерства иностранных дел Пак Чин.
"Администрация Юн Сок Еля будет проводить сбалансированную политику, основанную на здравом смысле, в отношении Северной Кореи", - цитирует Пак Чина "Ренхап".
"Мы приложим усилия для денуклеаризации Северной Кореи, а также мира и стабильности на Корейском полуострове, сохраняя при этом последовательность политики давления и убеждения на Северную Корею", - добавил он.
По его словам, политика предыдущей администрации "показала свой предел, несмотря на то, что было задумано".
"Теперь мы не можем предотвратить продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью примирительной политики. Мы находимся в то время, когда необходимы существенные изменения в политике", - отметил кандидат в главы МИД.
Он также осудил Пхеньян за проведенные в минувшие выходные испытания двух ракет.
По его мнению, эти испытания противоречат региональной безопасности, миру и стабильности.
Пак Чин заявил, что новое правительство будет стремиться превратить отношения между Южной Кореей и США во "всеобъемлющий и стратегический альянс".
Он также отметил, что Юн Сок Елю и президенту США Джо Байдену необходимо как можно скорее провести свои первые переговоры на высшем уровне.
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