Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0206 GBR   2.2219 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.04.2022 10:03

Новая администрация Южной Кореи будет настаивать на сбалансированном подходе к КНДР

Приходящая администрация Южной Кореи будет настаивать на "сбалансированном" подходе к Северной Корее, поскольку мирная инициатива уходящего правительства Мун Чжэ Ина показала свой предел, заявил в понедельник кандидат на пост главы южнокорейского министерства иностранных дел Пак Чин.

"Администрация Юн Сок Еля будет проводить сбалансированную политику, основанную на здравом смысле, в отношении Северной Кореи", - цитирует Пак Чина "Ренхап".

"Мы приложим усилия для денуклеаризации Северной Кореи, а также мира и стабильности на Корейском полуострове, сохраняя при этом последовательность политики давления и убеждения на Северную Корею", - добавил он.

По его словам, политика предыдущей администрации "показала свой предел, несмотря на то, что было задумано".

"Теперь мы не можем предотвратить продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью примирительной политики. Мы находимся в то время, когда необходимы существенные изменения в политике", - отметил кандидат в главы МИД.

Он также осудил Пхеньян за проведенные в минувшие выходные испытания двух ракет.

По его мнению, эти испытания противоречат региональной безопасности, миру и стабильности.

Пак Чин заявил, что новое правительство будет стремиться превратить отношения между Южной Кореей и США во "всеобъемлющий и стратегический альянс".

Он также отметил, что Юн Сок Елю и президенту США Джо Байдену необходимо как можно скорее провести свои первые переговоры на высшем уровне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az