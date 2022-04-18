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Дальнее зарубежье 18.04.2022 09:35

Вучич заявил, что Сербия принципиально не отменяет рейсы в РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжит полеты в Россию, несмотря на сообщения о "минировании" рейсов.

"Сегодня пилот получил сообщение о бомбе где-то над Словакией, но он продолжал лететь, потому что мы знаем, что сообщения ложные", - сказал Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

По его мнению, за данными сообщениями стоят две страны. Одна - член ЕС, вторая - Украина.

"Мы совершаем полеты из принципа, потому что у нас свободная страна, которая решает сама", - заявил президент Сербии.

"И тем, кто рассказывает о крови на моих руках, потому что у меня все еще есть полеты (в Россию - ИФ), я говорю: "Позор вам всем вместе". (...) Вы отменили рейсы, когда 19 стран бомбардировали нашу страну?" - подчеркнул он.

Вучич отметил, что стоит ему "ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану величайшим демократом в мире".

Он добавил, что если бы Белград ввел антироссийские санкции, то пошел бы против принципов, "потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно".

По его словам, Сербии дорого обходится то, что страна не ввела санкции против России.

Кроме того, Вучич напомнил, что Россия с 2001 года всегда оказывала поддержку территориальной целостности Сербии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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